В четверг, 20 июня, парламентская комиссия Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, единогласно избрала своим председателем оппозиционного депутата Андриса Кулбергса ("Объединенный список").

Секретарем комиссии избран другой оппозиционный депутат - Кристапс Криштопанс (ЛПМ).

Кулбергс на заседании отметил, что проект Rail Baltica имеет все шансы стать крупнейшим провалом в истории Латвии. Если комиссия в соответствии с уровнем ответственности парламента "не поставит его обратно на рельсы", то жители могут оказаться в "долговом ярме" из-за затрат на реализацию проекта, обратил внимание глава комиссии.

Поэтому комиссии будет важно приложить усилия, чтобы выяснить, когда и под чьей ответственностью находился проект, когда "сошел с рельсов". Нужно дать ответы обществу, где будут взяты деньги на реализацию проекта, заявил глава комиссии.

Кулбергс подчеркнул, что со своей стороны будет работать не политически, а с точки зрения народного хозяйства, с точки зрения государства, и призвал коллег по комиссии придерживаться в работе такого же принципа.

Депутат также отметил, что к работе комиссии будет привлечена прокуратура, чтобы по возможности использовать информацию, выясненную комиссией, для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

Ранее Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica. В комиссию избраны депутат Артур Бутанс (Национальное объединение), Кулбергс ("Объединенный список"), Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте"), Гиртс Штекерхофс (Союз зеленых и крестьян), Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство"), Амиль Салимов ("Стабильность!").

Нацобъединение изначально предложило включить в состав комиссии депутата Яниса Витенбергса, но позже его кандидатура была отозвана в пользу Бутанса. После публичного предложения кандидатуры Витенбергса в том числе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией были озвучены опасения, что у бывшего министра сообщения при работе в комиссии возникнет конфликт интересов.

Комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, была создана по инициативе оппозиции. Срок ее работы составит шесть месяцев.

Цель комиссии - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и добиться, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, влияния на экономику Латвии и государственный бюджет.

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