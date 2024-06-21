В четверг, 20 июня, Сейм отклонил инициативу, ранее получившую поддержку в Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, которая предусматривала перенаправление предназначенного для Евровидения финансирования на спортивную отрасль.

Дальнейшее продвижение инициативы поддержали 32 депутата, 24 проголосовали против, а 31 парламентарий воздержался. Поэтому инициатива рассматриваться не будет.

Перед голосованием член комиссии, депутат Наурис Пунтулис (Национальное объединение) проинформировал коллег о прошедших в комиссии дебатах по этому вопросу, в ходе которых были высказаны различные мнения - от поддержки инициативы до призыва не продвигать ее. Пунтулис подчеркнул, что спортивная и культурная отрасли не могут быть противопоставлены, а также комиссия уважает редакционную независимость общественного СМИ, однако комиссия, продвигая инициативу, видит возможность для более углубленной дискуссии.

Портал Delfi ранее сообщал, что, по подсчетам Латвийского телевидения (LTV), участие страны в Евровидении обходится Латвии в 170 000 евро, а организация национального песенного конкурса Supernova — в 190 000 евро. Автор инициативы Кристап Богданович на эмоциях начал собирать подписи в тот момент, когда Латвийская федерация биатлона объявила о сборе пожертвований для участия в соревнованиях.

Свою поддержку инициативе выразили более 11 000 жителей. Богданович сомневается, что Евровидение существенно помогает имиджу и репутации Латвии. "Его участники ведут себя непристойно, и это афишируется как норма", — говорит автор инициативы.

Он призвал прекратить участие Латвии в Евровидении, не проводить местный песенный конкурс Supernova, а деньги направить на спорт. "Недопустимо, чтобы федерация биатлона собирала пожертвования на участие в чемпионате мира, который определенно важнее Евровидения", — считает Богданович.

Он заявил на заседании комиссии, что не следит за Евровидением, но знает о результатах этого конкурса. По его мнению, чем больше страна будет вкладывать в спорт, тем значительнее будут достижения в этой области. Говоря о своем отношении к Евровидению, Богданович сказал, что гордился, когда Мария Наумова выиграла этот конкурс, но, что касается Донса, то "через полгода этого латвийского музыканта в Европе никто и не вспомнит".

Как заявила директор отдела программ LTV Яна Семенова, финансирование спорта в Латвии действительно недостаточное, и телевидение тоже поднимает эту проблему, но не следовало бы противопоставлять спорт и культуру.

Семенова отметила, что Евровидение исторически является одним из крупнейших событий в мире поп-музыки, в котором Латвия хотела бы получить лучшие результаты, но "мы не ездим на конкурсы с целью получить первое место". Участие в Евровидении способствует развитию творческих индустрий в Латвии, и, судя по данным об аудитории, значительная часть общества поддерживает участие Латвии в этом конкурсе. "Было бы жаль, если бы такой конкурс не проходил и Латвия не принимала бы в нем участие", - подчеркнула Семенова.

В свою очередь, член Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янис Эглитис указал на общественный заказ, а именно на то, что одной из задач является интеграция творческих индустрий Латвии в содержание общественных СМИ и способствование творческому саморазвитию. То, каким образом это осуществляется, является редакционным выбором общественного СМИ. По мнению представителя SEPLP, данная инициатива не является юридически осуществимой.

Эглитис заявил, что инициативу подписали 11 000 граждан, а Евровидение в Латвии посмотрело 261 000 зрителей.

"Стравливать отрасли между собой — это не лучший способ борьбы за бюджетные средства", - сказала старший референт отдела творческих индустрий Департамента культурной политики Министерства культуры Ина Лочмеле. По ее мнению, инициатива основана на эмоциях, а не на данных и исследованиях.

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