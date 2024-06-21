Новый министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") готова пересмотреть бюджет ведомства. Отвечая на вопрос о шансах на получение дополнительного финансирования для отрасли с учетом того, что приоритетом государстваа объявлена безопасность, Лаце сказала, что культура и та работа, которую выполняют работники отрасли, также важны для безопасности, устойчивости и сплочения общества.

Ранее правительство приняло решение, что единственным приоритетом при формировании госбюджета будет внутренняя и внешняя безопаность.

Лаце готова пересмотреть и прежний бюджет министерства, чтобы "понять, как продвигать приоритеты отрасли".

Она также подчеркнула, что у нее достаточно опыта для выполнения обязанностей министра культуры.

"В эти девять месяцев я напрямую сотрудничала с отраслью", - сказала Лаце, отметив, что времени было достаточно, чтобы узнать специфику отрасли. Кроме того, свой вклад в приобретение опыта внесла и ее работа в "Providus".

Как сообщалось, в четверг, 20 июня, утвердил бывшего парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") в должности министра культуры.

"Прогрессивные" выдвинули Лаце на эту должность после того, как пост покинула прежний министр культуры Агнесе Логина. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство")внесла кандидатуру Лаце на голосование в Сейм.

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