Тем, кто планирует поездки по Латвии на предстоящие праздничные выходные, нужно иметь в виду ограничения в дорожном движении из-за ремонтных работ. В окрестностях Риги уже с середины дня может быть замедлено движение транспорта, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

LVC призывает водителей заблаговременно планировать свои маршруты, выделять дополнительное время на дорогу и соблюдать правила дорожного движения.

На отдельных участках строительных работ в выходные дни будет уменьшено количество временных светофоров, но в основном они останутся.

Крупнейшие ограничения движения на главных дорогах страны:

на Елгавском шоссе (A8) от Яунолайне до Риги действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

от Далбе до моста через Вирцаву действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч, до трех светофоров, время проезда через участок ремонтных работ — до часа;

на участке Видземского шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене — до семи светофоров, есть локальная объездная дорога и действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;

Вдоль дороги Лиепая-граница Литвы (Руцава) (A11) от Лиепаи до Бернати строится пешеходная и велосипедная инфраструктура, в отдельных местах дорога сужена и введено два участка с временными светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут.

Ограничения движения также действуют на нескольких участках региональных дорог страны, в том числе Вентспилс-Колка (P124), Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (P10), Вентспилс-Дундага (P77), Умурга-Цесис-Ливи (P14), Алуксне-Апе (P39), Скрунда-Айзпуте (P117), а также в других местах.

Более подробная информация о всех участках ремонтных работ и ограничениях доступна на сайте LVC.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !