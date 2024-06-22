У привлеченных к устранению последствий кризисов муниципальных служащих нет никаких индивидуальных средств защиты - ни противогазов, ни бронежилетов, ни шлемов. Нет финансирования и ясности об объемах, нет информации и о том, где эти средства приобретать, хранить и кто будет нести за это ответственность.

Сейчас государство не предлагает самоуправлениям ничего из своих материальных резервов, а закон о гражданской обороне (ЗГО) предусматривает, что для местных властей это является обязанностью, которую необходимо реализовать в рамках собственного бюджета.

Финансирование самоуправлений очень ограничено, поэтому советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш задал на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне вопрос, а что вообще в таких условиях самоуправления могут приобрести.

Сейчас средства защиты самоуправления комплектуют с учетом реальных угроз на своей территории, например, приобретают лодки в случаях наводнения. Военная угроза до сих пор не входила в круг забот самоуправлений. Опрос местных властей показал, что начать следовало бы с противогазов и респираторов.

Салминьш не скрывает опасений: ни государство, ни самоуправления не готовы решать этот вопрос системно. Поэтому он предлагает взяться за его решение гораздо серьезнее, в том числе определив, какое финансирование с обеих сторон должно быть выделено на эти цели.

Салминьш выразил недоумение: почему в устранение последствий кризисов вовлекается Государственная и муниципальная полиция, почему никто не подумал и о тех людях, которые оказывают социальный уход на улицах, и о тех, кто вовлечен в спасательные работы.

"Следует учитывать любые сценарии угрозы, любой вид гибридной войны. Возможно, то, что происходит в Украине, в Латвии не произойдет, но есть другие реальные угрозы, например, терроризм. В этом случае полиция самоуправления должна быть экипирована так же, как и Госполиция. Нужны аналитические данные, основанные на том, что происходит и в Украине, и в Израиле, и в других местах. Должен быть конкретный ответ, что нужно самоуправлению, а что - государству", - подчеркнул Салминьш.

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