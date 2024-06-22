На этой неделе день имени отметят 44 994 Яниса, что на 1057 носителей этого имени меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Также день имени отметят 10 314 обладательниц имени Лига, что на 598 Лиг больше, чем в прошлом году.

Из детей, родившихся в Латвии в этом году, 44 названы Янисами.

Как свидетельствуют данные архива агентства LETA, за 2022 год число Янисов и Лиг в Латвии также сократилось. В 2022 году день имени отметили 47 185 Янисов и 9820 Лиг, а в 2021 году - 48 311 Янис и 9871 Лига.

Количество женщин с именем Лига в Латвии в этом столетии относительно стабильно, а называть своих детей именем Янис родители стали существенно реже.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году - 57 235 Янисов и 10 501 Лига, в 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году в Реестре жителей было зарегистрировано 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.

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