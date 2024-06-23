Foto: Scanpix/AP/LETA

Латвия вместе с рядом других стран ЕС призывает Еврокомиссию установить единое регулирование ограничений на ароматы электронных сигарет на территории всего ЕС и запретить трансграничную торговлю табаком и иными табачными изделиями, предназначенными для курения, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

В пятницу, 21 июня, в Люксембурге состоялось заседание Совета министров стран ЕС, курирующих сферы

занятости, социальной политики, здравоохранения и потребителей, на котором Латвия подняла также вопрос доступности и употребления табака среди молодежи.

Латвия вместе с несколькими странами ЕС подняла вопрос доступности и употребления табака среди молодежи, призвав к осуществлению мер на уровне ЕС для защиты молодых людей от вреда, причиняемого новыми табачными изделиями. Латвия входит в число стран, которые решили ограничить поставки ароматизаторов для электронных сигарет, но есть опасения, что эти ограничения можно будет частично обойти за счет приобретения ароматизированной продукции в других странах в интернет-торговле.

Письмо двенадцати стран ЕС включает в себя призыв к Брюсселю установить единое регулирование в сфере по ограничения вкусов электронных сигарет на всей территории ЕС и запретить трансграничную торговлю табаком и другими курительными продуктами. Единое регулирование и ограничения на всей территории ЕС обеспечило бы скоординированные и гораздо более эффективные действия в области доступности и спроса на вредные продукты. Тем самым общество, особенно молодежь, были бы ограждены от негативных последствий курения, а также риска зависимости.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit