Латвия вместе с рядом других стран ЕС призывает Еврокомиссию установить единое регулирование ограничений на ароматы электронных сигарет на территории всего ЕС и запретить трансграничную торговлю табаком и иными табачными изделиями, предназначенными для курения, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

В пятницу, 21 июня, в Люксембурге состоялось заседание Совета министров стран ЕС, курирующих сферы

занятости, социальной политики, здравоохранения и потребителей, на котором Латвия подняла также вопрос доступности и употребления табака среди молодежи.

Латвия вместе с несколькими странами ЕС подняла вопрос доступности и употребления табака среди молодежи, призвав к осуществлению мер на уровне ЕС для защиты молодых людей от вреда, причиняемого новыми табачными изделиями. Латвия входит в число стран, которые решили ограничить поставки ароматизаторов для электронных сигарет, но есть опасения, что эти ограничения можно будет частично обойти за счет приобретения ароматизированной продукции в других странах в интернет-торговле.

Письмо двенадцати стран ЕС включает в себя призыв к Брюсселю установить единое регулирование в сфере по ограничения вкусов электронных сигарет на всей территории ЕС и запретить трансграничную торговлю табаком и другими курительными продуктами. Единое регулирование и ограничения на всей территории ЕС обеспечило бы скоординированные и гораздо более эффективные действия в области доступности и спроса на вредные продукты. Тем самым общество, особенно молодежь, были бы ограждены от негативных последствий курения, а также риска зависимости.

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