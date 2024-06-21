До начала следующего учебного года в Латвии будут реорганизованы или ликвидированы 54 школы или детских сада, учрежденных самоуправлениями, свидетельствует обобщенная информация Министерства образования и науки.

Сейчас министерство обобщило информацию по 69 решениям об учебных заведениях, которых будут реорганизованы или ликвидированы. Из них 55 школ будут реорганизованы до сентября этого года, семь - до сентября 2025 года, еще шесть - до сентября 2026 года.

Сесавскую основную школу планируется ликвидировать до августа 2027 года, присоединив к другому учебному заведению. В свою очередь, Медневское учреждение дошкольного образования "Pasaciņa" ликвидировано в минувшем учебном году и присоединено к Вилякскому детскому саду "Namiņš".

Прошедший учебный год стал последним для 34 учебных заведений. Некоторые из них фактически продолжают свою работу, став частью других учебных заведений.

Шесть учебных заведений будут ликвидированы в Краславском районе, а пять – в Риге. По три учебных заведения будут ликвидированы в Даугавпилсе, Цесисском, Балвском и Кулдигском краях. Два учебных заведения прекратят свою работу в Салдусском и Айзкрауклесском краях.

Лиепайская основная школа Эзеркраста будет присоединена к Лиепайской средней школе Райниса. В свою очередь, Резекненская 2-я средняя школа будет обеспечивать программы основного образования и общего среднего образования Резекненской 4-й средней школы посредством дистанционного и заочного обучения.

Прошедший учебный год стал завершающим для Гулбишской основной школы Гулбенского района, основной школы в Варини Смилтенского района и основной школы Ливаны. Основная школа Бауманиса Карлиса в Вилькене в Лимбажском районе также будет закрыта, а программу дошкольного образования перенесут в детский сад Озолайне.

В Талсинском районе будет ликвидирована Колкская начальная школа, дошкольников присоединят к детсаду в Рое "Zelta zivtiņa". По одному дошкольному образовательному учреждению также ликвидируют в Добельском и Южно-Курземском краях, присоединив их к другому образовательному учреждению.

Путем объединения пять детских садов, в Лиепае будут созданы два новых дошкольных образовательных учреждения.

В Юрмале будут объединены Пумпурская средняя школа и Яундубултская основная школа, новое название - Юрмальская городская Пумпурская средняя школа.

В Смилтенском районе будет создана общеобразовательная и художественная основная школа Ояра Вациетиса, которая объединит Гауейенскую основную школу Ояра Вациетиса, Гауейенскую основную школу и Гауейенскую художественно-музыкальную школу.

В следующем учебном году будут изменен уровень образования, которое дает учебное заведение, у ряда школ (традиционно школы превращаются, например, из средних в девятилетки). Смену статуса предстоит пережить двум школам в Огре, трем школам в Тукумском крае, трем учебным заведениям в Талсинском краее, а также Турлавской основной школе в Кулдигском крае и Рижской 75-й средней школе.

В следующем году в шести школах столицы изменится уровень образования. В ближайшие годы изменения статуса также обр=разования претерпят также Лиепайская средняя школа Дзинтара, Яунпилсская средняя школа, Кулдигская средняя школа искусств и гуманитарных наук, Олайнская 2-я средняя школа, Яунелгавская средняя школа и Неретская средняя школа Яниса Яунсудрабиньша.

Наряду с закрытием и реорганизацией школ в этом году в Риге начнет работать новый детский сад "Auseklītis".

Решение о создании, реорганизации или закрытии образовательных учреждений принимают самоуправления как учредители образовательных учреждений. Муниципалитеты информируют Министерство образования и и науки дел о своем решении, предоставив документы и просят согласовать это решение.

В свою очередь, министерство, согласовывая решение, оценивает качество работы образовательного учреждения, доступность дальнейшего образования, обеспеченность транспортом, развитие сети образовательных учреждений в регионе. Учитывается также мнение заинтересованных сторон - учащихся, преподавателей, родителей, подчеркивает ведомство.

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