Бывший депутат Сейма, Рижской думы и Европарламент, экс-министр образования и "отец" первого этапа перевод школ нацменьшинств на латыышский язык обучения Карлис Шадурскис ("Новое Единство") назначен советником министра финансов и своего однопартийца Арвилса Ашераденса, сообщает агентство LETA.

Шадурскис будет занимать должность советника министра по политическим вопросам, работая над бюджетными и налоговыми вопросами.

Ашераденс отмечает, что правительство начало работу над составлением государственного бюджета на следующий год, который, вероятно, будет особенно сложным с учетом негативного фискального пространства.

Предыдущий опыт Шадурского на муниципальном и государственном уровнях и в Европарламенте будет иметь важное значение в процессе составления бюджета на 2025 год.

Шадурскис был профессором математики Рижского технического университета, депутатом пяти созывов Сейма, а также Рижской думы, депутатом Европарламента, дважды занимал должность министра образования и науки.

Шадурскис возглавлял в 12-м Сейме Комиссию по бюджету и финансам (налогам), а также работал в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссии по образованию, культуре и науке, Ревизионной комиссии, а также в Комиссии по народному хозяйству.

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