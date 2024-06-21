ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) уволит 298 работников, занятых в сфере инфраструктуры помещений и уборки территорий, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководство предприятия.

В компании поясняют, что в последние годы LDz уделяет значительное внимание повышению эффективности основной деятельности предприятия, постоянно пересматривает и совершенствует технологические и административные процессы LDz и всего концерна, создавая решения, позволяющие предприятию работать максимально продуктивно.

LDz управляет широким портфелем недвижимости – зданиями и сооружениями, а также станциями и остановками по всей Латвии, пассажирскими платформами, и прилегающие к этим объектам территории которых должны содержаться в хорошем состоянии в течение всего года.

Чтобы сделать работу LDz более эффективной, проведена оценка процесса уборки помещений и территорий железнодорожной инфраструктуры. В том числе, проанализирована экономическая эффективность как в действующей модели, когда уборка помещений железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных пассажирских платформ осуществляется сотрудниками LDz, а также оценена возможность передать эти работы на аутсорсинг.

В начале 2024 года было объявлено о соответствующих государственных закупках.

Оценив результаты закупки на уборку объектов и территории железнодорожной инфраструктуры, предприятие пришло к выводу, что аутсорсинг работ по уборке способен обеспечить сокращение затрат LDz при сохранении высокого качества обслуживания. Таким образом, принято решение начать сокращение количества работников LDz, занятых в этой сфере.

Соответствующее решение коснется 298 работников, работающих на уборочных работах LDz, и эти работники уже проинформированы о дальнейшем процессе. Также LDz подала заявление о коллективном увольнении в Государственное агентство занятости, соответствующие самоуправления и Латвийский профсоюз работников железнодорожников и сферы сообщения.

LDz провела переговоры с участниками закупки, предложившими наиболее экономически выгодное предложение и получившими право на заключение договоров. Также победителей конкурса познакомят с работниками LDz, выполнявшими до сих пор уборочные работы - чтобы обеспечить возможность трудоустройства персонала и в дальнейшем.

Как уже сообщалось, что в прошлом году общий оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убытки в размере 3,231 млн евро.

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