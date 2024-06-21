Бывший министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") в ближайшее время восстановит свой депутатский мандат и вернется в Рижскую думу.

Отвечая на вопрос, не планирует ли она покидать ряды "Прогрессивных", бывший министр подчеркнула, что по-прежнему верит в партию, в учреждении которой участвовала в 2017 году.

На просьбу прокомментировать неофициальную информацию Латвийского телевидения о том, что правление "Прогрессивных" побуждало ее уйти с поста министра культуры, Логина вновь ответила, что подала в отставку по личным причинам.

Как сообщалось, Логина заявила о своем уходе с поста министра культуры, который она занимала с 15 сентября 2023 года, в понедельник, 17 июня, и в тот же день "Прогрессивные" выдвинули на эту должность парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце. В четверг она была утверждена на этой должности Сеймом.

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