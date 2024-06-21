Служба государственной безопасности (СГБ) призывает граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников. Также спецслужба напоминает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран.

В СГБ указали, что при пересечении границы России или Беларусь следует быть внимательным, а в случае возникновения подозрений следует сообщить о контакте с представителем спецслужбы конкретной страны Службе безопасности Латвии круглосуточному номеру телефона 67208964 или по электронной почте: info@vdd.gov.lv.

Также СГБ призывает обращаться в ведомство, если при пересечении границы России или Беларуси человека проверяют или допрашивают в необычно интенсивном режиме, если человека допрашивает человек в штатском, а не в форме пограничника, а также если заданы вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, в том числе вопросы частного характера.

Также Служба госбезопасности Латвии призывает сообщать, если человека необоснованно обвиняли в нарушении или преступлении, предлагая "сотрудничество", а также просили оставить номер телефона, по которому можно позвонить в следующий раз, когда он приедет в данную страну.

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