Отправляясь в путешествие в другие страны, следует проверить свой прививочный паспорт, призывает директор Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Он заявил агентству LETA, что лето является временем отпусков, люди отправляются в путешествия в другие страны и экзотические края, но это не означает, что там все в порядке с эпидемиологической ситуацией. Там отличаются не только климатические условия, но и присутствуют болезни, которых нет в Латвии. Поэтому путешественникам следует проверить наличие у себя и своего ребенка плановых прививок, которые предусмотрены в Календаре вакцинации, включая прививки от дифтерии и столбняка. В случае необходимости, необходимо сделать эти прививки.

"Во время путешествия, на массовых мероприятиях, фестивалях, чемпионатах есть риск заразиться различными болезнями, которые в некоторой мере забыты, например, корью, дифтерией и другими. В зависимости от страны, в которую вы едете, стоит подумать о прививках от конкретных инфекций. Например, в Южной Америке есть желтая лихорадка, и людям, отправляющиеся туда, рекомендуется вакцинироваться от нее", - говорит Перевощиков.

Эксперт советует перед поездкой проконсультироваться с инфекционистами, чтобы определить потенциальные риски и рассмотреть возможность вакцинации. Многие заболевания, распространенные в экзотических странах, могут иметь тяжелые последствия или привести к летальному исходу.

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