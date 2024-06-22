Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) к сегодняшнему дню выдало распоряжения о выезде 56 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили в управлении.

Количество выезжающих и предписаний о выезде меняется ежедневно. По данным Государственной пограничной охраны, на данный момент страну покинули 632 гражданина России.

13 выданных предписаний уже исполнены, а срок исполнения семи продлен.

Согласно закону об иммиграции, срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знаний госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.

В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, с 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывами покинуть страну.

3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.

Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.

Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могли подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ им будет выдаваться на два года.

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