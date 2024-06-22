В Латвии констатирована вторая за несколько дней вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней, заболевание обнаружено в хозяйстве в Калснавской волости Мадонского края, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

На данный момент PVD проводит мероприятия по борьбе и сдерживанию заболевания в пораженном АЧС хозяйстве, а также эпидемиологическое расследование. В целях устранения очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения заболевания на ферме будут убиты две свиньи.

PVD выяснила, что в этом хозяйстве не были соблюдены правила биобезопасности.

Вокруг пораженного АЧС загона установлена карантинная зона. В хозяйствах, расположенных на этой территории, служба усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения правил биобезопасности. В карантинной зоне также установлены ограничения на перемещение свиней и продуктов свиноводства.

Наибольшую угрозу для здоровья домашних свиней представляют дикие кабаны. Их популяция в Латвии быстро восстановилась, и вирус широко распространяется в стадах диких кабанов. Соответственно, вирус АЧС циркулирует в окружающей среде — лесах, лугах и полях, отметили в PVD.

За первые шесть месяцев этого года в Латвии вирус АЧС был обнаружен у 601 дикого кабана, и ожидается, что число инфицированных животных продолжит стремительно расти. Для сравнения, в прошлом году АЧС была обнаружена у 1002 диких кабанов.

Особое внимание сейчас должны проявлять свиноводы Мадонского, Екабпилсского, Валмиерского, Цесисского, Лимбажского, Гулбенского, Айзкраукльского, Добельского, Огрского и Тукумского краев, так как на этих территориях констатировано наибольшее количество случаев заражения кабанов.

Представители службы подчеркивают, что единственное, что может защитить домашних свиней от заболевания смертельным вирусом, — строгое соблюдение биобезопасности на ферме.

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