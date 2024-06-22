С приближением Лиго и Янова дня важно помнить о том, как обезопасить себя и окружающих, чтобы избежать ненужных травм и несчастных случаев. Медики Больницы травматологии и ортопедии (TOS) и Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) напоминают жителям об основных мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать во время празднования.

При подготовке к празднику и наведении порядка во дворе, работе с острыми инструментами и различными инструментами, например, газонокосилкой, триммером, пилой или измельчителем древесины, следует соблюдать все меры предосторожности и правила безопасности, указанные в инструкциях, напоминают медики. При выполнении этих работ также нужно использовать соответствующую защитную одежду.

"По наблюдениям наших врачей, чаще всего пациенты получают травмы от таких опасных инструментов, как пилы, газонокосилки, триммеры, топоры, но при приготовлении еды опасность представляют и острые ножи, которыми можно отрезать пальцы, или шампуры, которые могут вонзиться в ладонь и повредить ее основные структуры", - пояснил директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс.

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Что делать, если отрезан палец или рука:

Первый совет - успокоить человека, найти ампутированную часть тела и позвонить в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) по номеру 113, чтобы сообщить о несчастном случае.

Позвонив в NMPD, необходимо назвать точный адрес и указать, как найти место происшествия. Точный адрес поможет медикам приехать как можно скорее и оказать помощь.

После необходимо дождаться точных инструкций от медиков NMPD и действовать в соответствии с ними.

Следует по возможности остановить кровотечение, наложив давящую повязку. Легче всего найти необходимые средства в автомобильной аптечке, но если такой нет, подойдет платок или кусок одежды.

Ампутированную часть тела нельзя помещать ни в какие жидкости - ни в спирт, ни в формалин. И в лед нельзя!

Ампутированную часть тела необходимо завернуть в чистый стерильный бинт и поместить в целлофановый пакет. Целлофановый пакет следует поместить в емкость с холодной водой, в которую нужно добавить немного льда. Температура воды должна быть +40C. Ткани ампутированной части тела не должны быть замерзнуть!

Пациента необходимо как можно скорее доставить в специализированный Центр микрохирургии при RAKUS, где будет проведена восстановительная операция.

Ожоги

Праздник Лиго известен не только традицией прыгать через костры, но и ожогами, которые возникают в результате этого. Чтобы избежать ожогов, необходимо всегда держаться на безопасном расстоянии от открытого пламени и следить за детьми, подчеркнула представитель TOS Ласма Лига Рейса. Если вы все-таки решили прыгнуть через костер, убедитесь, что ваша одежда не является легковоспламеняющейся, оцените свои возможности и размер костра. Убедитесь, что выбрано правильное место для костра, избегайте близости к деревьям, кустам или сухой траве, а также держите рядом средства для пожаротушения, например, воду или песок.

Если вы все-таки получили ожог, сначала определите его степень. Ожоги можно классифицировать по степени тяжести: поверхностные, частично глубокие и глубокие ожоги. При поверхностных ожогах кожа краснеет и болит - в этом случае немедленно охладите место ожога под холодной проточной водой в течение не менее 10 минут. Если ожог слабый, после охлаждения нанесите антисептический крем или мазь и накройте стерильной повязкой. Если на коже образуются волдыри, кожа белеет или даже темнеет, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

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"Я бы точно не советовал прыгать через костры, поскольку этот ритуал обычно осуществляется в состоянии алкогольного опьянения, когда люди не оценивают риски. Часто пламя поднимается слишком высоко, когда кто-то решает преодолеть "высокий горящий барьер". В результате либо человек падает в костер, либо у мужчин синтетическая ткань брюк пригорает к телу ткань, в случае с женщинами - ткань колготок. Еще каждый год кто-то пытается перепрыгнуть через мангал. К сожалению, они приземляются на угли и раскаленные металлические детали мангала, в результате человеку вынужден долго лечиться в ожоговом центре и крайне сожалеет о своих необдуманных и безрассудных действиях", - рассказал руководитель Ожогового центра RAKUS Сергей Смирнов.

Советы RAKUS, которые помогут избежать ожогов:

Трава, растущая по краю костра, становится скользкой, особенно по утрам. Поэтому нужно быть осторожным, передвигаясь или танцуя вокруг костра, так как можно поскользнуться и случайно упасть в огонь.

Нельзя прыгать через костер в состоянии алкогольного опьянения! Возможно, лучше не прыгать вообще!

При посещении бани необходимо соблюдать осторожность рядом с раскаленными камнями, а перед тем, как лить на себя воду, следует убедиться, что она не горячая.

Ответственному за еду человеку следует соблюдать осторожность при использовании мангала.

Угли следует разжигать специальными спичками для гриля, которые длиннее обычных спичек.

Нельзя лить горючую жидкость на пламя!

Не следует пытаться предотвратить подгорание продуктов на гриле, прикасаясь к горячим решеткам голыми руками. Вспомогательные средства, например палочки для гриля, должно быть подготовлены заблаговременно.

"Если при приготовлении еды на гриле произойдет несчастный случай, пламя всегда достигнет лица, глаз, шеи и рук человека и травмирует их! Досчитайте до трех и найдите палочки для еды, прежде чем спасать блюдо! Эти ожоги чрезвычайно серьезны! Поэтому за медицинской помощью нужно обращаться немедленно!", - подчеркнул Смирнов.

Что делать, если вы видите человека, которого охватило пламя:

Немедленно потушите пламя, набросив на него одеяло или полотенце.

Для оказания первой помощи пригодится заранее подготовленное ведро холодной воды. Ее можно смело вылить на пострадавшего, как только пламя будет потушено.

Необходимо позвонить в NMPD по номеру 113 или единому номеру экстренных служб 112 и сообщить о несчастном случае.

Переломы и растяжения

Переломы и растяжения связок случаются не только при прыжках через костры, но и при занятиях спортом или неосторожном времяпрепровождении на природе. Чтобы избежать подобных травм, необходимо убедиться в безопасности окружающей среды и соблюдать осторожность. Понятно, что предугадать подобные происшествия невозможно, но если получена травма, необходимо обездвижить поврежденное место и оценить свое самочувствие, подчеркнули в TOS.

Если после падения или травмы конечность покраснела и опухла, не пытайтесь ее двигать, а приложите холодный компресс и обратитесь за медицинской помощью. В случаях, когда человек падает и, возможно, получает травму спины или шеи, важно не двигать его и вызвать медицинскую помощь.

Раны и порезы

Кухня также является довольно травмоопасным местом во время праздников. Часто в спешке, когда нужно нарезать последний салат или другие закуски для праздничного стола, все делается впопыхах, и случаются порезы или раны, как легкие, так и глубокие. Хотя конкретного рецепта, как предотвратить порезы, не существует, медики TOS заверили: ничего страшного не случится, если вы принесете закуски к праздничному столу на 15 минут позже. Осторожность поможет вам сэкономить время, ведь вам не придется потом очищать рану.

Если вы все же получили порез или рану, сначала промойте ее под чистой холодной проточной водой, чтобы механически смыть грязь и уменьшить кровотечение. Затем обработайте рану антисептическим раствором и наложите на нее стерильную марлевую повязку или пластырь. Можно надавить на рану, чтобы уменьшить кровотечение, но если она глубокая или кровотечение не прекращается, обязательно нужно обратиться к врачу, отметила Рейса.

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Подготовьте "аптечку"

Обязательно проверьте свой комплект средств первой помощи перед праздником. Очень важно быть готовым, потому что в случае травмы будет безопаснее, если вы будете готовы оказать первую помощь. Важно, чтобы аптечка была легко доступна и содержала необходимые предметы, такие как пластыри, стерильные повязки, эластичные бинты, антисептики и обезболивающие средства. Также внимательно проверяйте сроки годности и пополняйте недостающие материалы. Кроме того, не принимайте лекарства после употребления алкоголя, напомнила Рейса.

Руководитель приемного отделения травмпункта TOS Гунтис Наглис подчеркнул: "Праздник Лиго - это время, когда мы наслаждаемся общением и радостью праздника, но не стоит забывать о безопасности. Планируя праздник, убедитесь, что вы готовы к различным ситуациям и соблюдаете меры безопасности. Наша цель - обеспечить, чтобы вы могли праздновать безопасно и не было необходимости во время кульминации праздника обращаться в наш травмпункт".

Медики также напоминают, что употреблять алкоголь нужно с умом, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не быть безрассудным.

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