Tvnet может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение этого лета в связи со спором с Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) по поводу использования слова "депортация", сообщил агентству LETA главный редактор Tvnet Томс Островскис.

"Нанятые нами юристы готовят заявление в ЕСПЧ. Думаю, летом мы его закончим и подадим", - заявил Островскис.

После того, как Рижский окружной суд принял решение снизить наложенный NEPLP штраф с 8500 евро до 3000 евро за неправильное использование слова "депортация", представители новостного портала сообщили, что оценят возможность обратиться в ЕСПЧ.

Островскис ранее заявил, что его не удивило решение NEPLP о наложении штрафа на СМИ, поскольку, по мнению редактора, это учреждение находится под политическим влиянием. В то же время Островскис удивлен решением окружного суда. "В обязанности судей входит знание правовых регулирований государственной безопасности в демократической Латвии. Они должны знать, как это регулирование применяется на практике. К сожалению, это не очевидно или применяется выборочно, в зависимости от компетенции судей", - отметил главный редактор Tvnet.

Островскис считает, что таким решением суд дал понять, что "свобода слова вредна и нежелательна, поэтому нужно наказать Tvnet за то, что осмелился говорить о неудобных проблемах".

По мнению редактора, в дальнейшем ни одному СМИ не будет разрешено использовать слово "депортация" иначе, чем в разговоре о депортациях, которые происходили при тоталитарном советском режиме. "Своеобразно, что суд не счел существенным факт, что слово "депортация" есть в основных положениях ЕС по иммиграции, где черным по белому написано: депортация - это высылка или принудительное выдворение из страны; на практике это означает принудительное задержание и последующую принудительную высылку из страны, или депортацию человека, если он представляет угрозу государственной безопасности", - подчеркнул Островскис.

Он также выразил обеспокоенность тем, что за запретом на слово "депортация" последуют другие слова, которые журналистам будет запрещено использовать.

Несколько медиа-организаций призвали отменить наказание, поскольку считают его цензурой и угрозой для свободы СМИ и слова. NEPLP заявил, что не будет этого делать.

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