Всегда должна быть готовность бороться за свою свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на праздновании 105-й годовщины Цесисской битвы.

В начале своей речи президент отметил, что латыши и эстонцы - хорошие друзья, соседи и союзники. Два народа объединяет многовековая история, общие традиции и общая история. В то же время, прежде всего, два народа всегда объединяло стремление к свободе.

105 лет назад латвийские и эстонские солдаты сражались в одной из решающих битв, которая помогла укрепить независимость наших стран. У солдат того времени не было такой формы, оружия и экипировки, как у современных вооруженных сил. Однако и солдат того времени, и современных военных объединяет одно: высокий профессионализм, любовь к родине и готовность бороться за свободу и независимость своего государства и народа до конца, отметил президент.

"Мы прекрасно понимаем, что всегда должна быть готовность бороться за свою свободу и независимость. Мы хорошо видим, что сейчас происходит в Европе. Мы хорошо видим агрессию России против Украины. Мы хорошо видим то, что наша независимость и свобода не всем по нраву. Но сегодня и в повседневной жизни мы подтверждаем свою готовность защищать ее снова и снова. Мы не одни. С нами наши союзники по НАТО, с нами все наши европейские партнеры, и мы все стоим вместе с народом Украины и ее солдатами в их борьбе за свободу и независимость", - подчеркнул Ринкевич.

В конце своей речи президент подчеркнул, что без свободной Эстонии не может быть свободной Латвии, а без свободной Латвии не может быть свободной и независимой Эстонии.

22 июня 1919 года в Цесисе и его окрестностях эстонские и латышские войска одержали решительную победу над Балтийским ландесвером и Железной дивизией. Благодаря решимости и боевому духу Северолатвийской бригады и эстонских частей в этих боях Цесис, Сигулда и Инчукалнс были освобождены от захватчиков, что сорвало планы врага по захвату власти в Латвии и Эстонии.

Победа в Цесисской битве позволила впоследствии Северолатвийской бригаде начать наступление на Ригу и освободить ее, а также реализовать идею создания единой латвийской армии 10 июля 1919 года.

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