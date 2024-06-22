Таяние ледников и увеличение количества осадков из-за глобального потепления может привести к остановке морских течений в Атлантическом океане, что означает резкое снижение температур в Северной Европе, предупреждают ученые. Об этом сообщает агентство LETA.

Согласно последним исследованиям, этот сценарий уже не вероятность, а неизбежность, но точно предсказать, когда прекратятся морские течения, невозможно. Это может произойти уже в ближайшие годы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте science.org.

На Британских островах и в Скандинавии средняя температура может упасть на 10-30 градусов, в то время как в странах Балтии прогнозируется меньшее снижение температуры и большие колебания температуры: -40 градусов зимой и +40 градусов летом из-за ветров, дующих с юга.

В таких условиях продукты питания в Северной Европе будут производиться только в отапливаемых теплицах или подземных помещениях. Культуры, выращиваемые на открытом воздухе, будут страдать от весенних и осенних заморозков, а вегетационный период может оказаться слишком коротким для получения урожая.

В то же время ближе к экватору и в Южном полушарии жара усилится, что также создаст проблемы с получением продуктов питания и приведет к гибели большого количества людей. Европу могут заполонить климатические беженцы.

Опубликованные на сайте science.org исследования указывают и на другие проблемы, с которыми столкнется человечество в результате глобального потепления. В некоторых регионах мира усилится жара, засуха и лесные пожары, а также наводнения и распространение различных болезней.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !