Попытки сократить расходы на строительство Rail Baltica могут затронуть и зарплаты тех, кто работает в руководстве совместного предприятия балтийских стран RB Rail, которое координирует проект. Вопрос о зарплатах находится на рассмотрении, сообщили в Министерстве сообщения. Министр надеется договориться со своими балтийскими коллегами о большей прозрачности в работе совместного предприятия, пишет LSM.lv.

На фоне миллиардов евро, которых не хватает для строительства скоростной железной дороги в Европу, зарплаты начальников составляют ничтожную часть расходов.

Балтийское совместное предприятие RB Rail, которое является центральным координатором проекта, отвечает за разработку строительных проектов, закупку систем сигнализации и электрификации. В нем работают 203 сотрудника.

Предприятие Минсообщения Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), реализующее проект в Латвии, отвечает за заключение договоров, надзор и отчуждение недвижимости. В целом в компании работает 115 сотрудников.

Зарплата до вычета налогов, например, у специалистов RB Rail составляет от 1800 до 4000 евро, EDzL – от 2700 до 3299 евро в месяц. Руководители среднего уровня и эксперты RB Rail получают от 4000 до 5600 евро, EDzL – от 3900 до 4599 евро. Руководители высшего уровня в RB Rail зарабатывают от 5000 до 8800 евро, а в EDzL – от 4600 до 5500 евро.

Зарплаты в EDzL соответствуют уровню зарплат в других компаниях с государственным капиталом в Латвии, а в RB Rail они в основном выше. Это относится и к зарплатам членов правления: в EDzL они составляют от 5647 до 6275 евро, а в RB Rail – от 9390 до 21 866 евро в месяц.

Доступные декларации позволяют предположить, что общее оплата труда члена правления RB Rail, включая различные доплаты, может составлять в среднем около 16 000 евро в месяц. У председателя правления Latvijas valsts meži, например, зарплата в прошлом году составляла 13 300 евро в месяц. То есть, он за более высокую должность получает на примерно 30 000 евро в год меньше, чем член правления RB Rail.

Согласно информации в распоряжении передачи De facto на LTV, например, средняя оплата труда в EDzL в этом году не превышала 7000 евро в месяц. В свою очередь, в RB Rail более 15 человек в этом году ежемесячно получали свыше 7500 евро в месяц.

По крайней мере в одном случае выплачивалось около 50 000 евро в месяц. Это связано с увольнительным пособием, пояснили в компании. А размер зарплаты важен, чтобы получить доступ к востребованным в Европе специалистам.

Исполнительный директор и председатель правления RB Rail Марко Кивила пояснил, что "по сути, рыночная конкуренция определяет уровень зарплаты как сотрудников, так и членов правления - в зависимости от особенностей конкретной должности конкуренция может быть международной, что означает, что RB Rail приходится конкурировать за кандидатов на эти должности с международным рынком, где зарплата выше, чем в среднем в Балтии".

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") заявил, что не хочет вмешиваться в вопросы зарплаты.

"Я прекрасно понимаю, что средняя зарплата в таком проекте выше, чем, возможно, в других отраслях, может быть, даже в той же отрасли, в других проектах. Но поэтому Rail Baltica является уникальным, чрезвычайно сложным, огромным международным проектом, где, конечно, работникам в среднем платят больше. Поскольку проект хочет привлечь лучшие силы, я точно воздержался бы от политического вмешательства в формулирование зарплат - это вопросы, которые должны решать правление и совет предприятия", - заявил министр.

Как отмечает LSM.lv, Бришкенс не был готов повторить то, что говорится в докладе Минсообщения: совместному предприятию придется думать о снижении зарплат.

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