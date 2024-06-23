По данным на утро 23 июня, самая теплая вода на рижских официальных пляжах зафиксирована в озере Бабелите - плюс 21 градус по Цельсию.
В озере Кишэзерс температура воды составляет +20 градусов.
В реке Даугава на пляже на Кипсале вода прогрелась до +19 градусов, на Луцавсале - до +18 градусов, на Румбуле - до +15 градусов.
На рижском взморье - прохладнее. Утром в воскресенье в Вецаки температура морской воды составила +17 градусов, в Вакарбулли - плюс 16 градусов.
Этим летом в Риге действуют девять официальных мест для купания: Вецаки, Вакарбулли, Кишэзерс, Бабелите, Луцавсала (два пляжа), Румбула, Кипсала и Даугавгрива. На этих пляжах работают спасатели и ведется мониторинг воды.
Муниципальная полиция Риги пнапоминает, что на этих пляжах работают спасатели, которые следят за безопасностью воды в зонах купания каждый день с 10.00 до 22.00.
Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях (Вецаки, Вакарбулли, Луцавсала, Румбула, Бабелите и Кишэзерс).