По данным на утро 23 июня, самая теплая вода на рижских официальных пляжах зафиксирована в озере Бабелите - плюс 21 градус по Цельсию.

В озере Кишэзерс температура воды составляет +20 градусов.

В реке Даугава на пляже на Кипсале вода прогрелась до +19 градусов, на Луцавсале - до +18 градусов, на Румбуле - до +15 градусов.

На рижском взморье - прохладнее. Утром в воскресенье в Вецаки температура морской воды составила +17 градусов, в Вакарбулли - плюс 16 градусов.

Этим летом в Риге действуют девять официальных мест для купания: Вецаки, Вакарбулли, Кишэзерс, Бабелите, Луцавсала (два пляжа), Румбула, Кипсала и Даугавгрива. На этих пляжах работают спасатели и ведется мониторинг воды.

Муниципальная полиция Риги пнапоминает, что на этих пляжах работают спасатели, которые следят за безопасностью воды в зонах купания каждый день с 10.00 до 22.00.

Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях (Вецаки, Вакарбулли, Луцавсала, Румбула, Бабелите и Кишэзерс).

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