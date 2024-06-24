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Муниципальному предприятию Daugavpils satiksme понадобится несколько миллионов евро, чтобы отказаться от запчастей для трамваев российского производства.

В Верховный закон внесены поправки, запрещающие приобретать в рамках закупок товары, произведенные в РФ. Власти Даугавпилса попросили сделать исключения, но в Министерстве сообщения поясняют, что это возможно только в особых случаях, сообщает LSM.lv.

Еще в 2019 году предприятие Daugavpils satiksme приобрело восемь трамвайных вагонов российского производства. Это не считается ошибкой, ведь если бы предприятие покупало вагоны у компаний в Европе, то могла закупить меньшее количество трамваев.

Учитывая, что большинство трамвайных вагонов произведены в 70-х и 80-х годах прошлого века, в Даугавпилсе подсчитали, что запасные части российского производства необходимы для 2/3 трамвайного парка.

"Вряд ли какой-нибудь европейский завод попытается перестроить свое производство, чтобы выпускать детали по конкретному заказу Daugavpils satiksme", - сказал член правления PSIA "Daugavpils satiksme" Артис Друвниекс.

Daugavpils satiksme обсуждает с Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом другое решение – модернизировать старые трамваи. Для постройки низкопольных трамваев и перехода на детали европейского производства.

Как пояснил Друвниекс, необходимые работы для одного трамвая обойдутся примерно в 900 тысяч евро, а в ремонте сейчас нуждаются как минимум 90 вагонов.

У муниципальной компании таких денег нет. В мае Даугавпилс обратился в Сейм с просьбой сделать исключения из планируемых поправок к закону. Как и Daugavpils satiksme, предприятие Pazažieru vilciens тоже выразила обеспокоенность закупкой необходимых запчастей для своих вагонов, указав, что детали закупаются не напрямую из России или Беларуси, а у посредников в Европе.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма отложила рассмотрение этого вопроса, запросив комментарии из различных инстанций.

"Выдача отдельных разрешений на применение исключений из санкций была бы исключением из общего принципа и допускалась бы только в особых случаях. Например, в обстоятельствах, когда необходимо обеспечить принципы международного права и т.п. Кроме того, исключения должны применяться на основании мотивированного обоснования особых обстоятельств", - заявили в Минсообщения.

"В какой-то период времени могут возникнуть проблемы. Пока мы жили за счет тех резервов, которые у нас есть, но, как и любые резервы, они имеют свойство иссякать", - предупредил член правления PSIA Daugavpils satiksme.

В Министерстве сообщения заявили, что другие муниципалитеты успешно заменили свои парки общественного транспорта, привлекая софинансирование Евросоюза. Кстати, автобусы в Даугавпилсе новые и производятся в Европе.

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