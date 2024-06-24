В Латвии треть водителей склонны садиться за руль после употребления алкоголя, сообщило агентство LETA результаты исследования "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0,0". Среди опрошенных 6% водителей могут превысить допустимую норму в 0,5 промилле, а 27% признаются, что стараются не превышать допустимый порог.
Опрос показал, что самые молодые водители 18-29 лет реже всего садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В 72% случаев молодые люди заявили, что никогда не садились за руль после распития спиртного.
"Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" — исследование, созданное в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром "Norstat".
В опросе, который проводился в январе 2024 года, приняли участие 1000 жителей Латвии 18-74 лет.
За вождение в нетрезвом виде в Латвии в этом году заведено уже около полутора тысяч административных и уголовных дел.