В Латвии треть водителей склонны садиться за руль после употребления алкоголя, сообщило агентство LETA результаты исследования "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0,0". Среди опрошенных 6% водителей могут превысить допустимую норму в 0,5 промилле, а 27% признаются, что стараются не превышать допустимый порог.

Опрос: Пить или не пить? 32% мужчин садятся за руль после употребления алкоголя, но не больше 0,5 промилле 9% мужчин склонны превышать допустимую норму 21% женщин садятся за руль после употребления алкоголя, но не больше 0,5 промилле 3% женщин склонны превышать допустимую норму

Опрос показал, что самые молодые водители 18-29 лет реже всего садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В 72% случаев молодые люди заявили, что никогда не садились за руль после распития спиртного.

"Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" — исследование, созданное в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром "Norstat".

В опросе, который проводился в январе 2024 года, приняли участие 1000 жителей Латвии 18-74 лет.

За вождение в нетрезвом виде в Латвии в этом году заведено уже около полутора тысяч административных и уголовных дел.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !