Ситуация с зарплатами настолько напряженная, что ставит под угрозу само существование Академии наук Латвии, а многие сотрудники уже подали заявления об увольнении, предупреждает ее президент Ивар Калвиньш, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

Ответственное министерство обещает решения осенью, однако весьма сомнительно, что в бюджете следующего года будет найдено дополнительное финансирование на эти цели.

Финансирование Академии наук сокращалось дважды в 2008 году и за 15 лет так и не вернулось к прежнему объему, хотя затраты резко возросли.

Для покрытия расходов и повышения заработной платы до уровня средней потребуется не менее 794 636 евро в год, заявил Калвиньш на заседании подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу. Даже его зарплату нельзя назвать конкурентоспособной, хотя она и является самой высокой в академии - 1500 евро на бумаге, и вряд ли кто-то из чиновников министерства готов работать за такую зарплату.

У других она еще меньше: у генеральный секретаря - 1200 евро, у вице-президента и председателя Сената - 814 евро, у секретаря по иностранным делам - 600 евро. И все эти люди - академики.

Учёные секретари получают от 500 до 536 евро. Зарплаты на других должностях, от специалиста по связям с общественностью до консультанта, варьируются от 100 до 856 евро.

Столь же ничтожны - от 130 до 550 евро - зарплаты в изданиях Zinātnes Vēstis и LZA Vēstis, а также у сотрудников Терминологической комиссии.

Калвиньш обратил внимание, насколько несравненно лучше финансирование Литовской академии наук. Бюджет Академии наук Латвии на выполнение основных функций (без учета грантов) составляет 392 316 евро, литовской академии наук - 1,1 млн евро.

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