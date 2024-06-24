В водоемах Риги - официальных местах для купания - температура колеблется в пределах +14-21 градуса, свидетельствуют данные Рижской Муниципальной полиции.
Холоднее всего вода в Румбуле - всего 14 градусов, прохладная в Вакарбулли - 16 градусов.
В Вецаках и на Луцавсале вода прогрелась до 18 градусов, в Кишэзерсе - до 19 градусов. Самая теплая вода в Бабелите - плюс 21 градус.
Спасатели Рижской Муниципальной полиции заботятся о безопасности отдыхающих на всех официальных местах для купания, а также в месте для купания у Кишэзерса, хотя оно не имеет официального статуса.
Стражи порядка осуществляют дежурство с 10.00 до 22.00 каждый день.
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