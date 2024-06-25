Государственная служба качества образования (IKVD)в прошлом учебном году констатировала недостаточное знание государственного языка преимущественно у рижских учителей, сообщили агентству LETA в IKVD.

Чтобы провести проверки в связи с возможным недостаточным знанием государственного языка IKVD сообщила в Центр государственного языка (VVC) о 12 школах Риги, а также попросила проверить по одной школе в Даугавпилсе, Краславе и Лиепае.

С сентября 2022 года, когда Сейм принял поправки к Закону об образовании о переходе на обучение только на латышском языке, VVC выявил всего 220 педагогов с недостаточным знанием государственного языка. Из них 157 уволены с работы, 37 временно нетрудоспособны, восемь отстранены от работы, один находится в отпуске. 17 учителей сдали экзамен на знание госязыка.

В прошлом учебном году IKVD оценила работу 167 учебных заведений по переходу на обучение только на латышском языке. В том числе 51 детский сад, 20 частные образовательные учреждения. В целом был сделан вывод, что переход "протекает оптимально".

В 106 учебных заведениях переход на обучение только на латышском языке реализован "оптимально или с опережением". В 57 образовательных учреждениях процесс перехода нуждается в улучшениях. В трех учебных заведениях IKVD пришла к выводу, что переход на единую школу на момент проверки не был проведен в соответствии с передовой практикой управления, а уроки лишь частично проводились или не проводились на латышском языке.

157 учебных заведений предоставили родителям важнейшую информацию о переходе на единую школу и связанных с этим вопросах. 79 образовательным учреждениям следует улучшить коммуникацию с родителями или персоналом для эффективного разрешения проблемных ситуаций.

Также был сделан вывод, что 137 образовательных учреждений приспособили среду в соответствии с рекомендациями IKVD с целью поддержки детей и учителей в их повседневной работе и учебе. В 152 учебных заведениях в необходимом объеме доступны учебные материалы на латышском языке. В 141 образовательном учреждении доступны услуги вспомогательного персонала: помощников педагогов, групп продленного дня, логопедов.

В прошедшем учебном году методическую поддержку получили 138 педагогов. В 137 учебных заведениях педагоги знали, как использовать соответствующие стратегии развития языковой коммуникации.

Как отметили в IKVD, школьники в 126 учебных заведениях могут общаться на латышском языке. С другой стороны, в 29 учебных заведениях отмечены значительные трудности с участием учащихся в уроках на латышском языке.

Если сравнивать ситуацию в начале и конце учебного года, то выявлены различия в умении детей и молодежи говорить на государственном языке. Если осенью знание латышского языка в дошкольных учреждениях, 1-х и 4-х классах было низким и посредственным, то данные апреля и мая показали, что есть прогресс.

В течение учебного года 48 учебных заведений организовали лагеря для учащихся. Перед началом учебного года лагеря организовали 42 учебных заведения

IKVD проверяла учебные заведения в Даугавпилсе, Риге, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, а также в Айзкраукльском, Аугшдаугавском, Адажском, Елгавском, Екабпилсском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Огрском, Олайнском, Резекненском, Ропажском, Саласпилсском, Валмиерском и Вилянском краях.

При посещении учебного заведения специалисты IKVD проверяют, ведется ли учебный процесс на латышском языке и ведет ли руководитель учебного заведения соответствующую работу, чтобы обеспечить латышскую среду для обучения и успешный переход к единой школе.

В день, когда сотрудники IKVD посетили учебное заведение без предупреждения, в 97,6% или 162 учебных заведениях преподавание велось полностью на латышском языке.

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