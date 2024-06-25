Строительные работы в сети государственных дорог продолжаются на 60 участках, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Наибольшие ограничения движения из-за ремонта введены на участке Елгавского шоссе (A8) от Далбе до моста через Вирцаву, где движение организовано по одной полосе и может быть особенно медленным. Водители должны запланировать на проезд через этот участок не меньше часа либо выбрать альтернативный маршрут.
Самые большие ограничения на главных государственных дорогах:
на Елгавском шоссе (А8):
от Яунолайне до Риги, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, примерное время проезда через участок ремонтных работ - 40 минут;
от Далбе до моста через Вирцаву, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, до двух участков со светофорами, примерное время проезда через участок ремонтных работ - до часа;
на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене семь временных светофоров, организован локальный объезд, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Для проезда через этот участок требуется 45 минут;
вдоль дороги Лиепая - литовская граница (Руцава) (А11) от Лиепаи до Бернаты строится пешеходная и велосипедная инфраструктура, местами дорога сужается, установлено два временных светофора. Чтобы пересечь этот участок, потребуется 20 минут.
Самые большие ограничения на государственных региональных дорогах:
на участке дороги Инчукалнс–Ропажи–Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи установлены знаки приоритета, введено ограничение скорости до 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда через этот участок - 43 минуты;
на участке дороги Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене шесть участков со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. На проезд через этот участок потребуется 40 минут;
на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе (А3) до Цесиса четыре участка со светофорами, организован локальный объезд, введены ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, нужно 40 минут;
на участке дороги Илуксте (Вирсайши) – Бебрене – Биржи (Р72) от Мазслати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда этого участка - 40 минут;
на участке дороги Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной дорогой Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис четыре участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда участка ремонтных работ- 35 минут;
на дороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса движение регулируется пятью светофором, организован объезд. Скорость ограничена до 50 км/ч, расчетное время пересечения участка – 35 минут;
на участке дороги Валка-Руиена (Р22) от пересечения с Пуйкуле-Ренцени-Вевери (V112) до Карки разрешенная скорость - 50 км/ч, ожидаемое время пересечения участка - полчаса;
на участке дороги Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Сапниши на трех участках движение регулируется светофорами или с помощью регулировщиков. Ограничение скорости 30, 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;
на дороге Коцени-Лимбажи-Туя (P11) от Умурги до Иесалкая три участка со светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;
на участке дороги Скрунда-Айзпуте (Р117) в направлении Валтайки за Каздангой два участка со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок – полчаса;
на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Рите разрешенная скорость - 70 км/ч, ожидаемое время пересечения участка ремонтных работ - 27 минут.
Получить и передать информацию о происходящем на дорогах можно на бесплатный информационный телефон Latvijas Valsts ceļi 80005555. Карту ремонтных работ на государственных автодорогах можно найти на сайте Latvijas Valsts ceļi www.lvceli.lv.