на участке дороги Инчукалнс–Ропажи–Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи установлены знаки приоритета, введено ограничение скорости до 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда через этот участок - 43 минуты;

на участке дороги Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене шесть участков со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. На проезд через этот участок потребуется 40 минут;

на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе (А3) до Цесиса четыре участка со светофорами, организован локальный объезд, введены ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, нужно 40 минут;

на участке дороги Илуксте (Вирсайши) – Бебрене – Биржи (Р72) от Мазслати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда этого участка - 40 минут;

на участке дороги Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной дорогой Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис четыре участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда участка ремонтных работ- 35 минут;

на дороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса движение регулируется пятью светофором, организован объезд. Скорость ограничена до 50 км/ч, расчетное время пересечения участка – 35 минут;

на участке дороги Валка-Руиена (Р22) от пересечения с Пуйкуле-Ренцени-Вевери (V112) до Карки разрешенная скорость - 50 км/ч, ожидаемое время пересечения участка - полчаса;

на участке дороги Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Сапниши на трех участках движение регулируется светофорами или с помощью регулировщиков. Ограничение скорости 30, 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;

на дороге Коцени-Лимбажи-Туя (P11) от Умурги до Иесалкая три участка со светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;

на участке дороги Скрунда-Айзпуте (Р117) в направлении Валтайки за Каздангой два участка со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок – полчаса;