Буря, обрушившаяся на Даугавпилс 19 июня, причинила самоуправлению ущерб на сумму 111 000 евро, сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель городского управления коммунального хозяйства Валерий Голубев.

Он сообщил, что сильный ветер повалил в городе 483 дерева, 15 столбов освещения и четыре дорожных знака. Также были повреждены два павильона на остановках общественного транспорта.

Часть повреждений уже устранена на прошлой неделе, но работы еще продолжаются.

У самоуправления также есть данные о повреждениях в результате бури в частных хозяйствах и на предприятиях. На данный момент в самоуправление поступило пять заявлений от частных лиц с просьбой оказать поддержку, а также множество звонков о том, как получить помощь.

Как сообщил первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев, поддержку смогут получить не все, так как она предоставляется только на восстановление единственного жилья, и в нем должно быть декларировано место проживания. Не может самоуправление помочь и предпринимателям.

Домашние хозяйства, получившие серьезный ущерб в результате бури, могут обратиться за помощью, предоставив документальное подтверждение ущерба и наличия кризисной ситуации. Помощь одному хозяйству составляет до 3000 евро.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!