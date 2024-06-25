По информации Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), 24 июня в машине "неотложки" родился мальчик.

В пресс-центре СНМП пояснили, что в целом минувшие выходные прошли сравнительно спокойно. Общее количество травм, полученных в течение праздников, выросло примерно на треть по сравнению с обычными днями. В основном, это были травмы бытового характера.

Как обычно, были зафиксированы традиционные для Лиго и Янова дня травмы, например, оказывалась помощь пациентам, подавившимся шашлыками.

Также СНМП получала вызовы и на сложные случаи, когда травмы были получены в результате алкогольного опьянения. В частности, один мужчина получил серьезные и обширные ожоги, плеснув в костер жидкость для розжига.

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