Правительство во вторник решило безвозмездно передать Украине медицинское оборудование на сумму 343 308 евро, сообщает агентство LETA.

Через представителей парламентской делегации Министерство здравоохранения получило запрос на медицинскую поддержку Черниговской региональной детской больницы, в котором упомянуто о необходимости дополнительного медицинского оборудования, в частности, для анестезии, при этом подчеркивается, что любая поддержка больнице была бы бесценна.

Рассмотрев списки с востребованным медицинским оборудованием, Минздрав принял решение о поставке Черниговской региональной детской больнице 36 установок для искусственной вентиляции легких и 12 мониторов жизненных параметров пациента.

Минздрав отмечает, что передача этого медицинского оборудования не повлияет на выполнение основных функций латвийских лечебных учреждений и его отчуждение не вызовет необходимости в приобретении нового медицинского оборудования.

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