Бывший министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") восстановит свой мандат депутата Рижской думы и заменит Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные") в двух комитетах думы, сообщает агентство LETA.
В четверг, 27 июня, финансово-административный комитет Рижской думы обсудит вопрос о досрочном прекращении мандата Стакиса, избранного в Европарламент.
Логина будет работать в Комитете по финансам и администрации и в Комитете по образованию, культуре и спорту.
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