Впредь и стоматологи, и акушерки смогут выписывать лист нетрудоспособности, а не только врач или помощник врача, как это было до сих пор, предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в "Порядке выдачи и аннулирования листков нетрудоспособности". В Ассоциации семейных врачей отмечают: такое решение облегчит в первую очередь жизнь пациентам, сообщает Lsm.lv.

Лист нетрудоспособности от стоматолога на три дня – "этого вполне достаточно для стоматологов. Раньше стоматологи так же, как врачи выдавали на длительный срок. [...]. Это больше те случаи, которые связаны с вырыванием зубов, с воспалениями, абсцессы маленькие. После этих четырех дней стоматолог связывается с семейным врачом и семейный врач может продолжать, если это необходимо", - пояснил главный специалист Минздрава по стоматологии Андис Паэглитис.

До сих пор людям приходилось обращаться к семейному врачу, что создавало дополнительную нагрузку и на врачей, и на пациента, а также не регулировалось четко, сколько длится больничный лист в таких случаях, например, при осложнениях при выдергивании зуба.

Акушерки, в свою очередь, смогут выдавать листок нетрудоспособности в связи с беременностью и послеродовым периодом.

Хотя уже 18 лет акушерки имеют право руководить беременностью, только теперь им разрешат открывать листок нетрудоспособности.

Утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров позволят акушеркам открыть листок нетрудоспособности до и после родов. Акушерки не будут выдавать больничный лист А, оплаченный работодателем, если беременная женщина заболеет.

Семейные врачи подчеркивают: хотя врачи всех специальностей имеют право открыть листок нетрудоспособности, коллеги склонны избегать этой задачи и оставлять ее на усмотрение семейного врача, излишне затрудняя таким образом как коллег по семейной медицине, так и, особенно, пациентов. Однако в ассоциации говорят, что ситуация улучшается.

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