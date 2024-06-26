Предприятие Rīgas siltums сегодня проведет гидравлическую проверку безопасности тепловых сетей теплоцентралей "Иманта" и "Засулаукс".

Во время работ будет отключена подача горячей воды в микрорайонах Иманта, Золитудес, Спилве, Ильгюциемс, Дзирциемс, Агенскалнс и Шампетерис, сообщили агентству LЕТА на предприятии.

Гидравлические испытания необходимы для обеспечения безопасности теплосетей и бесперебойной подачи тепловой энергии рижанам, особенно в холодные зимние месяцы.

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