За первые четыре месяца этого года в Латвии было обнаружено 3,84 миллиона контрабандных сигарет, и контрабанда сигарет остается серьезной проблемой, сообщил в интервью агентству LЕТА заместитель генерального директора Службы государственных доходов (СГД, VID) по таможне, директор Таможенного управления Раймонд Зукулс.

По его прогнозам, количество контрабандных сигарет в этом году может быть больше, чем в прошлом. В то же время Зукулс отметил, что количество выявленных контрабандных сигарет варьируется от месяца к месяцу - есть месяцы с большими "уловами" и месяцы, когда количество выявленных контрабандных сигарет меньше. В прошлом году было обнаружено в общей сложности 7,57 миллиона контрабандных сигарет.

Зукулс также отметил, что контрабандного топлива в этом году было обнаружено немного больше, чем в прошлом, но его количество невелико - 4 300 литров. Контрабандный алкоголь также немного увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 800 литров.

По словам Зукулса, алкоголь и топливо - это не классические контрабандные товары, которые пытаются ввезти в Латвию.

Он также сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года было выявлено 36 случаев контрабанды наркотиков, по сравнению с 66 случаями за первые четыре месяца 2023 года. Однако такая статистика не свидетельствует о тенденции, так как могут быть месяцы, в которые количество случаев увеличивается быстрее, пояснил Зукулс.

Он добавил, что 58 почтовых отправлений не были доставлены адресатам по подозрению в наличии наркотических средств или психотропных веществ.

Он также сообщил, что за первые четыре месяца этого года было выявлено 23 случая недекларирования наличных денег. За тот же период прошлого года 32 декларации были либо не поданы вообще, либо заполнены не полностью.

За первые четыре месяца этого года латвийская таможня пресекла 381 попытку вывоза наличных денег в Россию и Беларусь, контролируя соблюдение санкций.

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