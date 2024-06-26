В больницах не видят проблем в общении с пациентами на иностранных языках и предлагают разные решения для таких случаев.

При записи в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня (PSKUS) пациента информируют, что прием проводится на государственном языке. Если пациент не знает латышского языка, ему рекомендуется прийти с переводчиком или родственником, который поможет перевести. Если такой возможности нет, пациента консультируют в пределах возможностей больницы на понятном ему языке, при этом интересы пациента первичны, сказала руководитель отдела по связям с общественностью PSKUS Винета Клявиня.

В экстренных ситуациях, когда в больницу попадают граждане разных стран, говорящие на разных языках, при необходимости привлекаются и коллеги, владеющие соответствующим языком, или используются современные цифровые решения для общения с пациентом. В очень редких случаях, если пациент говорит на языке, который не понимает никто из персонала, больница обратится в посольство соответствующей страны с просьбой предоставить переводчика.

Клявиня заявила, что в больнице осознают важность языкового вопроса для обеспечения безопасности пациентов и качества лечения. Больница продолжит следить за практикой использования языка и при необходимости примет дополнительные меры для устранения проблем, которые могут возникнуть в связи с использованием другого языка.

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) еще до принятия поправок к Закону о правах пациентов была введена система, позволяющая избежать ситуаций, когда пациент или врач не могут качественно общаться во время амбулаторной консультации. Как пояснила заведующая отделом коммуникаций больницы Даце Шевченко, в больнице собрали информацию о том, каким иностранным языком владеет каждый врач. При записи на визит оператор колл-центра сообщает письменно или по телефону, на каком языке врач проводит консультации. Если пациент и/или его представитель не знают соответствующих языков, ищется другой специалист, который может и желает предоставить консультацию на языке, желательном для пациента.

В первую очередь общение с пациентами происходит на государственном языке, но если пациент на нем не говорит, то ситуация решается индивидуально, сказала Шевченко.

Она добавила, что при оказании неотложной помощи языковой вопрос вторичен. После оказания первой помощи общение обеспечивается через коллег, владеющих необходимым иностранным языком, и согласовываются дальнейшие действия.

В BKUS специально не предоставляются услуги профессионального устного или письменного переводчика. По мнению Шевченко, было бы хорошо, если бы было финансирование постоянных переводческих услуг для медицинских учреждений, поскольку сейчас все, что связано с переводом, покрывается из бюджетов медицинских учреждений.

Видземская больница не предоставляет услуги переводчика, но для повседневного общения в отделениях обычно есть кто-то из сотрудников, владеющий нужными языками. Так, молодые врачи часто владеют английским, а врачи старшего поколения знают русский язык, сообщила руководитель отдела развития и маркетинга больницы Йоланта Вайдо.

Как сообщила председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе, этой больнице уделяется повышенное внимание в связи с поправками к Закону о правах пациентов, поскольку в Даугавпилсе большинство жителей русскоязычные. Администрация больницы в настоящее время не видит проблем в общении с пациентами разных национальностей.

"Владение английским языком является более серьезной проблемой, поскольку, учитывая близость границы, в больницу часто госпитализируют пациентов, которые не понимают и не говорят ни на одном из известных нам языков. Возможно, эта ситуация изменится, когда в ближайшие несколько лет в коллектив придут молодые врачи, которым будет сложно общаться на русском языке", - сказала Вайводе.

Она подчеркнула, что если с пациентом нет переводчика, это не должно и не будет поводом для отказа в оказании неотложной помощи.

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