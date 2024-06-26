Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ еще к нескольким прокремлевским порталам, прославлявшим преступления, совершенные Россией, и распространяющим враждебную Латвии информацию.

Компетентные учреждения проинформировали NEPLP о сайтах rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, радиогордость.рф, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru, в ходе проверки которых было установлено, что данные порталы используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в том числе для распространения искаженной и ложной информации о войне России против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией, и их оправдания.

Интернет-провайдеры должны немедленно запретить доступ к сайтам и их доменным именам, направляя своих пользователей к информационному сообщению nelegalssaturs.lv.

С начала войны в Украине NEPLP заблокировал уже десятки сайтов, которые распространяют на территории Латвии контент, угрожающий национальной безопасности.

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