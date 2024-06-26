До 2030 года в ремонт и строительство мостов в Риге планируется вложить более 300 млн евро, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис, сообщает агентство LETA.

Он подчеркнул, что для ремонта и строительства мостов и путепроводов планируется использовать и финансирование Европейского союза, и средства самоуправления, а также занять средства у государства.

Мэр отметил, что приведение в порядок транспортной инфраструктуры столицы думами предыдущих созывов было заброшено, и теперь в нее необходимо вкладывать большие средства.

Рижане уже могут пользоваться новым путепроводом в Саркандаугаве, Восточной магистралью и Брасским мостом, а также пешеходным и велосипедным мостом через канал Килевейна.

Кирсис отметил, что, помимо этого, ведется работа над следующими проектами и объявляются новые конкурсы на проектирование и строительство.

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