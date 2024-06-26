В Риге в скором времени планируется начать строительство путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу и строительные работы четвертой очереди на Южном мосту, рассказал сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

О строительстве путепровода с ул. Твайка на Кундзиньсалу департамент уже заключил договор с объединением строительных компаний "RK link". Для объекта выбран ответственный за строительный надзор и продолжается оценка процедуры авторского надзора.

В свою очередь по реализации четвертой очереди Южного моста, включающей строительство ул. Яня Чакстес гатве на участке от ул. Валдекю до ул. Зиепниеккална и строительство ул. Яня Чакстес гатве на участке от ул. Виенибас гатве до ул. Валдекю идет процесс заключения договора о строительстве, договора об авторском надзоре и продолжается отбор претендентов на строительный надзор.

Как отметил Кирсис, в столице будут реализованы и другие проекты. 10 июля завершится прием предложений на конкурс по ремонту Земитанского моста, а 11 июля - о реконструкции и строительстве Вантового моста.

Мэр выразил надежду, что в этом году удастся заключить договоры и начать работу над реализацией этих проектов.

Ремонты мостов планируется провести в течение двух лет. Затем самоуправление займется следующими проектами, например, ремонтом Воздушного моста.

Как заявил на пресс-конференции глава комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Олаф Пулкс ("Новое Единство"), разработка проектов реконструкции мостов и путепроводов велась с привлечением общественности, по результатам общественного обсуждения.

Пулкс подчеркнул важность новых проектов для разгрузки центра города от грузового транспорта. Когда будет завершена четвертая очередь строительства Южного моста на правом берегу Даугавы и построен путепровод на Кундзиньсалу, центр города фактически освободится от транзита грузового транспорта.

В Риге 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них отслужили свой срок, но после проверок мостов эксперты подтвердили, что для ежедневных нагрузок они безопасны. Самоуправление работает над обеспечением своевременного обновления и перестройки мостов и путепроводов, чтобы не допустить повторения критических ситуаций, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Как сообщалось, до 2030 года в строительство и реконструкцию мостов в Риге планируется вложить более 300 млн евро.

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