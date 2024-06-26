Завершились работы по перестройке зданий в Риге, на ул. Стабу, 89, и ул. Бруниниеку, 72B, где расположены структурные подразделения Информационного центра Государственной полиции и Министерства внутренних дел (МВД), сообщили агентству LETA в Государственном агентстве обеспечения (ГАО).

Общая стоимость строительных работ составляет 6,2 млн евро. ГАО смогло осуществить строительные работы благодаря финансовой поддержке Евросоюза.

На основании результатов открытого конкурса агентство заключило договор с ООО "Selva būve", которое обязалось провести частичную перестройку обоих вышеуказанных зданий. Работы начались 31 июля 2023 года.

В обоих зданиях был осуществлен демонтаж конструкций, установлены перегородки и заполнены проемы с установкой конструкций окон и дверей, проведены работы по укладке полов, отделке стен и потолков.

Были построены новые инженерные коммуникации, проложены сети освещения и силового электроснабжения, установлена система вентиляции и климат-контроля, система охранной сигнализации, установлена сеть данных, система видеонаблюдения, централизованная система оповещения, автоматическая система обнаружения пожара и пожарной сигнализации, проведена реконструкция системы отопления.

В подвальном этаже здания на ул. Бруниниеку, 72B, установлена соответствующая требованиям пользователя и нормативным актам система вентиляции. В настоящее время строительные работы в оговоренном в рамках проекта объеме в обоих зданиях завершены и объекты сданы в эксплуатацию.

Общий строительный проект для этих зданий был разработан примерно за 12 млн евро, однако из-за недостаточности финансирования была осуществлена только такая перестройка, которая непосредственно относится к организации работы криминальной полиции. В сотрудничестве с МВД агентство работает над привлечением финансирования для реализации остальных частей строительного проекта в обоих зданиях.

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