Рассматривается возможность исключить из адвокатских рядов министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство") за неуплаченные членские взносы, сообщает TV3.
Министр приостановила свою адвокатскую деятельность и не вносила членские взносы в Коллегию адвокатов.
Руководство Коллегии считает, что членские взносы необходимо платить, даже если деятельность в организации приостановлена. Подчеркивается, что это требование распространяется и на других коллег, которые по тем или иным причинам приостановили свою работу в Коллегии.
Либиня-Эгнере придерживается противоположного мнения и объясняет невыплату членских взносов попыткой избежать конфликта интересов, поскольку выплаты Коллегии могут вызвать сомнения в объективности ее, как министра юстиции, решений относительно Коллегии.
Членский взнос министра составляет 35 евро в месяц.