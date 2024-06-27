За неуплаченные членские взносы министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое единство) могут исключить из рядов адвокатов, сообщает TV3.

Министр приостановила деятельность в качестве адвоката и не произвела членских взносов в Коллегию присяжных адвокатов.

Руководство коллегии считает, что членские взносы нужно платить и в том случае, если деятельность в ней приостановлена. Оно подчеркивает, что такое требование применено и к другим коллегам, которые по каким-либо причинам приостановили работу в коллегии.

Министр, в свою очередь, придерживается противоположного мнения и объясняет неуплату членских взносов стремлением избежать конфликта интересов, поскольку платежи коллегии могут вызвать сомнения в объективности ее решений в отношении адвокатуры.

Членский взнос для министра составил бы 35 евро в месяц.

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