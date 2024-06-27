Представители больниц обеспокоены призывом Национальных вооруженных сил (НВС) подавать заявки на вакантные должности медицинских специалистов. Заработная плата обещана начиная с почти 1800 евро после уплаты налогов. Потому вполне вероятно, что медперсонал проявит интерес к вакансиям в военной сфере. В НВС, правда, подчеркивают, что врачам разрешено совмещать должности, продолжая работать в гражданских медицинских учреждениях, сообщает LSM.lv.

НВС приглашают на работу врачей, предлагая им хорошие зарплаты. Медсестрам обещают зарплату от 1799 евро, фельдшерам - от 1849 евро, врачам - от 1993 евро после уплаты налогов. Такое предложение вызывает беспокойство гражданских медицинских учреждений, где и так наблюдается нехватка медицинских специалистов. Обеспокоенность выражает и председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвинс Кейшс, ведь НВС ищет специалистов и в Екабпилсе.

"Что касается оплаты труда, то я хотел бы подчеркнуть не столько оплату труда врачей, потому что я считаю, что их зарплаты также абсолютно конкурентоспособны в нашем медицинском учреждении. Больше беспокойства вызывает средний персонал – квалифицированный средний персонал, фельдшеры и медсестры, зарплата которых в вооруженных силах намного превышает наши реальные и теоретические возможности", - сказал Кейшс, подчеркнувший при этом, что несомненно оборона является приоритетом для государства.

Выражает обеспокоенность в связи с возможным оттоком рабочей силы в НВС и председатель Айзкрауклской больницы Риналдс Муциньш: "Наличие рабочей силы в здравоохранении — это проблема, которая растет с каждым годом, и очевидно, что любой дополнительный работодатель создает определенные риски. Особенно это касается медсестер, нехватку которых мы ощущаем очень остро. Это создает определенную напряженность из-за нехватки рабочей силы".

В НВС поясняют, что причин для беспокойства нет, поскольку медицинским специалистам, работающим в военной сфере, разрешено совмещать должности, продолжая работать в гражданских медучреждениях, и многие уже это делают.

"Должностным лицам в вооруженных силах предоставляется такая возможность, это логично и оправдано, чтобы медик получил максимально широкую квалификацию и поддерживал эту квалификацию с компетенциями. Потому что, например, в своем медучреждении в вооруженных силах он не столкнется с таким количеством несчастных случаев, у нас не будет такого количества клинических случаев с соответствующей заболеваемостью. Логично, что лучше пойти и поработать в больнице, чтобы быть в обороте", — пояснил подполковник Нормундс Вайвадс, главный врач Медицинской службы Объединенного штаба НВС.

К тому же, поступая на медицинскую службу в НВС, медик становится солдатом: ему придется пройти специальный курс. Врачами могут устроиться в НВС только люди моложе 43 лет, фельдшерами и медсестрами - моложе 45 лет.

НВС нуждается в медиках разных специализаций: – необходимы травматологи-ортопеды, неврологи, хирурги, врачи скорой помощи, отоларингологи, кардиологи и так далее.

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