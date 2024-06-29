Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айварс Аксенокс в прошлом году заработал 111 393 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за 2023 год, сообщает агентство LETA.

Аксенокс получил 4725 евро от хозяйственной и коммерческой деятельности Timberteh, а в процентах от SEB banka - 1,67 евро.

На конец 2023 года у Аксенокса безналичными деньгами было накоплено в общей сложности 12 211 евро в SEB banka и 70 772 евро в Citadele banka, а наличными - 19 750 евро.

Долговые обязательства, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, у председателя правления CSDD в конце 2023 года по сравнению с концом 2022 года сократились на 52% - до 3929 евро.

Аксенокс в конце прошлого года имел в собственности два земельных участка и недвижимость в Риге, а также землю в Циравской волости и по одной недвижимости в Юрмале и Каунатской волости.

В декларации также говорится, что Аксенокс владел в конце прошлого года легковым пассажирским транспортным средством SEAT Tarraco 2019 года выпуска, также его в собственности было легковое пассажирское транспортное средство GAZ 2411 1986 года выпуска.

Ранее сообщалось, что Аксенокса назначили на пост председателя правления CSDD в конце сентября 2022 года. Он начал исполнять должностные обязанности с 1 октября. Ранее, с 2018 года, он исполнял обязанности члена правления CSDD.

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