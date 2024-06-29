Pasažieru vilciens (PV) и Latvijas dzelzceļš (LDz) с 27 июня улучшили предоставление ряда услуг, связанных с посадкой и высадкой из поездов пассажиров с ограниченными возможностями, сообщает агентство LETA со ссылкой на PV.

Определены пассажирские платформы, на которых пассажирам с ограниченными возможностями будут обеспечены возможности садиться и выходить из новых электропоездов, в том числе с помощью встроенных в поезда выдвижных пандусов.

Также усовершенствован порядок и сокращено время подачи заявки на посадку и высадку из дизельных и старых электропоездов на пассажирскую платформу людей в инвалидных колясках. Теперь эту услугу можно заказать за 24 часа. PV определило железнодорожные станции, где, заказав эту услугу за 24 часа, пассажиры смогут воспользоваться встроенными в модернизированные дизельные поезда подъемниками.

С 27 июня эта услуга доступна на конкретных рейсах на железнодорожных станциях Рига, Яняварты, Юмправа, Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс, Крустпилс, Виляны, Резекне II, Лудза, Даугавпилс, Сигулда, Цесис, Валмиера и Валга.

Пассажиры с ограниченными физическими возможностями по-прежнему могут воспользоваться также мобильными подъемниками LDz, заказав эту услугу за 24 часа. Подъемники доступны на станциях Рига, Крустпилс, Резекне, Даугавпилс, Елгава, Саулкрасты, Сигулда, Дубулты, Вайвари и Лиепая.

Чтобы заказать подъемник в дизельном поезде, пассажир должен за 24 часа позвонить по бесплатным круглосуточным телефонам 80021181 или 80007600, а мобильный подъемник можно заказать за 24 часа, позвонив по бесплатному телефону 80021181 или заполнив электронную заявку.

LDz также усовершенствовала порядок получения пассажирами с ограниченной подвижностью помощи ассистента на Рижском центральном железнодорожном вокзале. Впредь пассажиры, которым нужна помощь, чтобы добраться от здания вокзала до пассажирских платформ или наоборот, могут звонить по бесплатному телефону LDz 80021181, и помощь будет оказана в течение 30 минут.

Чтобы улучшить посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями из новых электропоездов на Рижском центральном вокзале, на второй платформе на 1-м и 10-м путях, на третьей платформе на 3-м и 4-м путях и на четвертой платформе на 5-м пути будут использоваться выдвижные пандусы. Предусмотрено, что на этих пассажирских платформах на соответствующих путях пандусы с 27 июня по умолчанию будут выдвигаться из первого вагона поездов, за исключением четвертой платформы на 5-м пути, где пандус будет выдвигаться из первого вагона поездов, отправляющихся в Елгаву, и из четвертого вагона поездов, прибывающих из Елгавы.

Как сообщалось, с 6 июня PV ввел конкретные рейсы, которые выполняются новыми электропоездами, а в расписании указаны железнодорожные станции с модернизированными перронами.

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