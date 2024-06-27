Комитет по городскому развитию Рижской думы сегодня принял решение поддержать подачу и реализацию заявки на первый этап проекта по развитию общественного открытого пространства в Вецриге почти на 12 миллионов евро.

Общая стоимость проекта составляет 11,9 млн. евро. Из них Европейский фонд регионального развития планирует выделить до 5 миллионов евро, а самоуправление софинансирует более 3 миллионов евро.

В проекте также будет участвовать SIA ""Rīgas ūdens", которое планирует привести в порядок свою инфраструктуру на улице Вальню, инвестировав более 3 миллионов евро.

Проект предусматривает развитие пешеходной инфраструктуры улицы Вальню от улицы 13 января до улицы Торню и ее соединений, включая площадь Театра, с обеспечением доступности и диверсификации культурных и туристических услуг.

Работы планируется завершить к концу 2029 года.

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