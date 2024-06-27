На реализацию проекта Рижского самоуправления, предусматривающего строительство путепровода от улицы Твайка на Кундзиньсалу, планируется выделить дополнительное государственное финансирование в виде ссуды в размере 36,072 млн евро, говорится в сообщении Министерства сообщения на портале правовых актов.

Эти средства планируется предусмотреть в процессе разработки законопроекта о бюджете на 2025 год и бюджетных рамок на 2025-2027 гг., при этом в 2025 году планируется выделить 29,188 млн евро, а в 2026 году - 6,884 млн евро при условии, что Рижская дума в 2025 и 2026 годах погасит ранее полученные ссуды как минимум в указанных размерах.

В ноябре 2022 года правительство уже утвердило выделение ссуды в размере 23,596 млн евро на строительство путепровода, а в январе 2023 года финансирование в размере 23 млн евро на реализацию проекта в 2024 году было запланировано в рамках бюджетной программы Минсообщения.

Таким образом, после утверждения сообщения министерства Рижское самоуправление должно будет принять решение о реализации проекта на сумму 82,667 млн евро с учетом финансирования из госбюджета в размере 23 млн евро и ссуд на общую сумму 59,667 млн евро.

Как сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис, о строительстве путепровода с ул. Твайка на Кундзиньсалу дума уже заключила договор с объединением строительных компаний "RK link". Для объекта выбран ответственный за строительный надзор и продолжается оценка процедуры авторского надзора.

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