Foto: LETA

В четверг, 27 июня, Финансово-административный комитет Рижской думы утвердил выделение около 5 миллионов евро на различные инвестиционные проекты.

На строительство сквера в Чиекуркалнсе выделено 495 499 евро.

На благоустройство открытых общественных пространств в Старой Риге планируется потратить 609 473 евро. Эти средства пойдут на благоустройство Домской площади, участка улицы Калею у входа в Яня сета, участка улицы Мейстару между улицами Маза Смилшу и Зиргу, участка улицы Скарню у церкви Святого Петра и участка набережной 11 ноября между Даугавас Гате и Полю Гате.

Планируется также благоустроить площадь Реформации, улицу Вальню и Ратушную площадь.

На обустройство детских площадок и зон отдыха в микрорайонах выделено 3,2 миллиона евро. Средства будут направлены на обустройство детских площадок в Пурвциемсе, Иманте и площадки между улицей Илукстес 16а и домами 4 и 6 на улице Бралю Каудзишу.

Такие площадки будут установлены в Пурвциемсе между домами 1 и 3 на Варавикснес гатве, в Вецмилгрависе, в Золитуде, а также на улицах Курпниеку и Ропажу.

На улице Бривибас, 124, планируется спроектировать и построить новую детскую площадку и зону отдыха, на что выделено 330 091 евро.

Еще 307 635 евро выделено на ремонт детских площадок и площадок для отдыха в микрорайонах.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit