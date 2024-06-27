В четверг, 27 июня, Финансово-административный комитет Рижской думы утвердил выделение около 5 миллионов евро на различные инвестиционные проекты.

На строительство сквера в Чиекуркалнсе выделено 495 499 евро.

На благоустройство открытых общественных пространств в Старой Риге планируется потратить 609 473 евро. Эти средства пойдут на благоустройство Домской площади, участка улицы Калею у входа в Яня сета, участка улицы Мейстару между улицами Маза Смилшу и Зиргу, участка улицы Скарню у церкви Святого Петра и участка набережной 11 ноября между Даугавас Гате и Полю Гате.

Планируется также благоустроить площадь Реформации, улицу Вальню и Ратушную площадь.

На обустройство детских площадок и зон отдыха в микрорайонах выделено 3,2 миллиона евро. Средства будут направлены на обустройство детских площадок в Пурвциемсе, Иманте и площадки между улицей Илукстес 16а и домами 4 и 6 на улице Бралю Каудзишу.

Такие площадки будут установлены в Пурвциемсе между домами 1 и 3 на Варавикснес гатве, в Вецмилгрависе, в Золитуде, а также на улицах Курпниеку и Ропажу.

На улице Бривибас, 124, планируется спроектировать и построить новую детскую площадку и зону отдыха, на что выделено 330 091 евро.

Еще 307 635 евро выделено на ремонт детских площадок и площадок для отдыха в микрорайонах.

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