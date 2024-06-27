Сегодня в Даугавпилсе был побит национальный рекорд жары для 27 июня, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха на Даугавпилсской метеорологической станции кратковременно поднялась до +31,9 градуса, что является новым рекордом максимальной температуры воздуха 27 июня в Латвии.

В четверг еще четыре метеостанции побили местные рекорды тепла: в Добеле температура впервые достигла плюс 30,2 градуса, в Руцаве - плюс 30,4 градуса, в Скривери - плюс 31,3 градус в Зиланы - плюс 31,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, завтра в Латвии ожидается сильный зной, но позже жара отступит.

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