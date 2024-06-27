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Новый центр видеонаблюдения муниципальной полиции будет построен на улице Ледургас в Риге за 7,7 млн евро.

Сегодня финансово-административный комитет Рижской думы одобрил реконструкцию здания на улице Ледургас, 26, где планируется разместить центр видеонаблюдения.

Бывшее здание 29-й Рижской средней школы будет перестроено, а его использование будет изменено для нужд центра видеонаблюдения муниципальной полиции.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию здания, включая изменение планировки помещений, строительство лифта, замену всех внутренних и внешних коммуникаций, меры по повышению энергоэффективности - замену окон, утепление фасада и крыши, а также установку солнечных батарей.

Проект включает в себя реконструкцию вспомогательного здания, строительство нового здания для тактической подготовки, а также благоустройство территории, включая многофункциональный корт, беговую дорожку и прогулочные зоны.

Общий объем финансирования проекта составляет 7 733 000 евро, в том числе кредит из государственного бюджета составит 6 573 050 евро, а из муниципального бюджета будет выделено 1 159 950 евро.

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