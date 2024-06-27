С 1 августа почти вдвое увеличится тариф на проезд в общественном транспорте Юрмалы. К такому решению в этот четверг пришла городская дума.

Стоимость одной поездки составит 90 центов вместо нынешних 50 центов.

В свою очередь, на 5-м автобусном маршруте "Булдури - станция Кемери", где проезд обеспечивается микроавтобусами, цена билета вырастет с 50 центов до 1 евро 10 центов.

Проездной на один месяц без ограничения по времени с 1 августа будет стоить 22 евро 60 центов. На сегодняшний день проездной на месяц (все дни недели) стоит 17 евро 60 центов, а по рабочим дням — 15 евро 40 центов.

Также утвержден и новый вид билетов — за провоз животного или багажа придется заплатить 90 центов.

Для жителей Юрмалы, у которых имеется Карта жителя Юрмалы, проезд в автобусах городской сети по-прежнему будет бесплатным за исключением 5-го маршрута "Булдури — станция — Кемери".

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